Аэропорт «Борисполь» выпустит облигации на 500 млн. грн.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» намерено разместить облигации серий «G» и «H» на общую сумму 500 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, объем выпуска облигаций каждой серии составляет 250 млн. грн. Срок обращения облигаций составляет один год, процентная ставка – 15% годовых.

Андеррайтерами выпуска выступят ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «УкрСиббанк».

Также указывается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства терминала «D» и парковочного комплекса.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.