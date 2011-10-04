ТС планирует разрешить авиапассажирам ввозить беспошлинно товары до 10 тыс. евро

Минск. На очередном заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) на уровне глав правительств в октябре текущего года планируется обсудить решение об увеличении размера беспошлинного ввоза товаров для личного пользования авиатранспортом до 10 тыс. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

«Комиссия Таможенного союза (ТС) недавно одобрила проект протокола о внесении поправок в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу ТС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно документу, физлицам будет разрешено перемещать воздушным транспортом в границах ТС без уплаты пошлин товары на сумму 10 тыс. евро.

Справка УНИАН. В настоящее время через границу Таможенного союза можно перевозить товары, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1,5 тыс. евро, и общий вес которых составляет не более 50 кг.

Таможенным службам России, Беларуси и Казахстана было поручено до 1 октября разработать согласованные предложения по критериям отнесения товаров, перемещаемых физлицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования.