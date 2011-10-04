Цымбалюк: до конца октября завершится реконструкция дорог Львов-Рава Русская и Львов-Краковец

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК заверяет, что до конца года будет завершена реконструкция дорог "Львов–Рава Русская" и "Львов-Краковец" в рамках подготовки к Евро-2012.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы выполним до конца октября этого года реконструкцию дорог Львов-Рава Русская и Львов-Краковец. Дорогу "Львов-Шегини" уже сделали с двухслойным асфальтом до Городка, и весной планируем завершить и эту дорогу, которая была сложная", - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

По его словам, сейчас в области завершается ремонт на выделенные государственные субвенции дорог на Трускавец, Дрогобыч, подъезды к Сходнице через Борислав. "Ожидаем, весной следующего года (это апрель - май) успеть к Евро сделать максимум. Мы прекрасно понимаем, что область получила уникальный шанс, которого не имела со времен Австро-Венгрии, когда строилась железная дорога, (строить) за деньги центрального бюджета. И мы хотим максимально это использовать", - сказал председатель ОГА. Также он сообщил, что в ближайшее время планируется завершить реконструкцию пешеходного перехода через границу в районе Шегини, а весной следующего года вместе с поляками завершить модернизацию пограничных переходов "Краковец" и "Рава Русская". "Все это в процессе, и мы полностью успеваем к Евро-2012", - заверил М.ЦИМБАЛЮК.