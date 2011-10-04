Австрия готова интенсифицировать сотрудничество по Дунайской стратегии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом заявила председатель Национального Совета Австрии Барбара ПРАММЕР в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

"Что касается Дунайской стратегии и развития сотрудничества в Причерноморском регионе, то здесь у нас есть широкое поле для деятельности, и мы это сотрудничество можем интенсифицировать. И его следует интенсифицировать не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне", - сказала Б.ПРАММЕР.

Глава Нацсовета Австрии сделала такое заявление в ответ на высказанную Н.АЗАРОВЫМ заинтересованность Украины в интенсификации экономического сотрудничества с Австрией в пределах Дунайской стратегии и, в частности, в транспортной отрасли.

В этом контексте Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина готова принять участие в финансировании строительства дороги Киев-Вена.

"Мы заинтересованы в финансировании автомобильной трассы Киев-Вена. Свою часть дороги до Чопа мы уже делаем и готовы принимать участие в этом проекте", - сказал премьер-министр Украины.

Кроме того, он отметил рост товарооборота между Украиной и Австрией и спрогнозировал, что рост товарооборота до конца 2011 года превысит 1,5 млрд. долларов.