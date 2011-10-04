В ноябре 2012 года в Киеве откроют еще две станции метро - Попов

В столице рекордными темпами ведется строительство метрополитена. Началась работа над очередными двумя станциями киевской подземки - «Ипподром» и «Одесская площадь».

Как сообщается на сайте Кабинета министров, об этом заявил в прямом эфире телеканала «Киев» председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

«Практически работа в этом направлении уже началась. Мы предложили метростроевцам открыть эти две станции до 6 ноября. Это день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, это было бы существенным подарком киевлянам к празднику. И метростроевцы с этим сроком выполнения работ согласились. Ведь мы настолько динамично строим железнодорожные мосты, мостовые переходы, развязки ... Так же напряженно строили и метрополитен: в прошлом году сдали 3 станции. Поэтому наши планы вполне реальны», - сказал А.ПОПОВ.

Он также сообщил, что городские власти намерены до первого квартала 2013 года обновить около 50% подвижного состава подземки.

«Обновление произойдет за счет средств, которые поступят в Киев как грантовая помощь в рамках Киотского договора. То есть, не в кредит и не за бюджетные средства. Нашими партнерами в этом вопросе, совместно с Крюковским вагоностроительным заводом, станут японцы. Таким образом мы обновим 185 вагонов и на 15-20 лет получим современные вагоны метро, которые будут отвечать самым высоким стандартам», - сказал глава КГГА.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2011 года в Киеве будет открыта станция метро «Выставочный центр».