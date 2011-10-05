Запуск «Интелсат-18» украинской ракетой «Зенит-2SБ» перенесен на 6 октября

Запуск американского спутника «Интелсат-18» с Байконура украинской ракетой «Зенит-2SБ» перенесен на 6 октября по просьбе заказчика.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«4 октября на космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по запуску космического аппарата "Интелсат-18" с помощью ракеты-носителя "Зенит-2SБ" и разгонного блока "ДМ-SLБ". По просьбе иностранного заказчика запуск космического аппарта перенесен на резервную дату 6 октября 2011 года 01.00 мск», - говорится в сообщении.

Ранее старт ракеты был запланирован на 1.00 5 октября.

Intelsat 18 принадлежит одноименному американскому спутниковому оператору, изготовлен американской корпорацией Orbital Sciences. Космический аппарат будет предоставлять услуги связи пользователям в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и на Западном побережье США, а также услуги телевещания для пользователей во Французской Полинезии, Восточной Австралии и США. Стартовая масса Intelsat 18 составляет 3,2 тонны, срок активного существования - 15 лет.

Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Ракета разработана Государственным конструкторским бюро «Южное» (Днепропетровск), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).