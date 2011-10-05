Apple представила новый смартфон iPhone4S. Появится в продаже 14 октября

Компания Apple представила новый смартфон iPhone 4S - модернизированную версию iPhone 4, вышедшего в июне 2010 года, сообщил на пресс-конференции старший вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер.

Дизайн устройства не изменился, в отличие от аппаратной начинки, которая стала более совершенной. В то же время пользователи, ожидавшие обновления линейки iPhone больше года, предполагали, что новации смартфона будут более радикальными, а сам аппарат получит название iPhone 5. Это разочарование отразилось на курсе акций компании, которые начали падать в цене во время представления iPhone 4S.

iPhone 4S появится в продаже в США и еще шести странах 14 октября, более масштабный запуск намечен на 28 октября (Россия не попала в эту вторую волну). Цена аппарата в США составит 199, 299 и 399 долларов в зависимости от объема встроенной памяти (16, 32 и 64 Гбайт), при условии заключения контракта с оператором.

Технические характеристики iPhone 4S позволят ему встать в один ряд с топовыми смартфонами на платформе Google Android. Последняя считается главным конкурентом операционной системе iOS, на которой базируется iPhone.

В отличие от исходной модели, в iPhone 4S установлен более производительный двухъядерный процессор Apple A5, который уже используется в планшетном компьютере iPad. Кроме того, устройство имеет 8-мегапиксельную камеру (вместо 5-мегапиксельной в iPhone 4, позволяющую снимать HD-видео в формате 1080p.

По словам Шиллера, мощность нового iPhone в два раз больше, чем iPhone 4, а производительность графической подсистемы смартфона в семь раз выше, чем у предшествующей модели. При этом время автономной работы устройства удалось сохранить на уровне iPhone 4.

Смартфон получил поддержку сотовой технологии HSDPA, которая повышает теоретическую скорость скачивания файлов по сотовой сети до 14,4 Мбит/c, что в два раза больше, чем у iPhone 4.

В iPhone 4S установлен гибридный сотовый модуль, позволяющий устройству работать в сетях как стандарта GSM, так и CDMA. Это обеспечит владельцу аппарата дополнительную свободу в роуминге.

Кроме того смартфон Apple получил развитые возможности голосового управления. На первых порах функции распознавания голоса будут доступны только для английского, немецкого и французского языков, передает ПРАЙМ-ТАСС.