Железные дороги увеличили среднесуточную нагрузку на 2,5%

По итогам эксплуатационной работы за сентябрь 2011 года украинские железные дороги в среднем ежесуточно нагружали 1 млн. 127,97 тыс. тонн грузов, что составляет 102,54% к сентябрю 2010 года.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», этот показатель увеличился по сравнению с августом т.г. на 35 тыс. тонн.

При этом увеличили среднесуточную нагрузку к уровню сентября 2010 года все дороги, в т.ч.: Донецкая - на 4,37%, Приднепровская - 0,45%, Южная - 1,68%, Юго-Западная - 1,36%, Одесская - 4, 67%, Львовская - 1,34%.

Согласно сообщению, в сентябре 2011 года в среднем в сутки выгружалось около 17,58 тыс. вагонов, что составляет 101,6% к уровню сентября прошлого года.

Напомним, с 1 июля этого года "Укрзализныця" внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины. С 1 сентября «Укрзализныця», вместе с грузовладельцами и грузоотправителями, полностью перешла на безбумажные технологии при оформлении перевозочных документов в электронном виде через систему АС Клиент УЗ во внутреннем грузовом сообщении.