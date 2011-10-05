«Укрзализныца» за 9 месяцев раскрыла и предупредила краж почти на 2 млн. грн.

За 9 месяцев 2011 года сотрудниками оперативных групп военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» было раскрыто и предупреждено 1248 краж на сумму 1 млн. 977,8 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», в ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы переданы 1532 задержанных.

Согласно сообщению, также работниками военизированной охраны регулярно проводились оперативно-профилактические мероприятия на объектах железной дороги. Количество задержанных составило 7815 человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 7754 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 34 человека, срывание пломб и другое - 27 граждан. К административной ответственности привлечено 6487 граждан, общая сумма штрафов составила 199,7 тыс. грн.

Как отмечают в ведомстве, более всего раскрыто и предупреждено краж на Приднепровской железной дороге - 473, Донецкой - 262, Львовской - 225.

Напомним, за первое полугодие 2011 года работниками оперативных групп военизированной охраны железных дорог было раскрыто и предупреждено 870 краж на сумму 997,6 тыс. грн.