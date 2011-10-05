Компания IBM открыла представительство в Днепропетровске

Компания IBM (США) 4 октября открыла представительство в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "IBM Украина".

Как отметили в компании, второй офис компании в Украине «укрепит поддержку заказчиков и партнеров в регионе».

IBM работает в Днепропетровском регионе более 10 лет через бизнес-партнеров. Сегодня среди клиентов корпорации в Днепропетровске – компании финансовой, машиностроительной, металлургической, химической, авиастроительной, энергетической отраслей и ритейла. Усиление присутствия позволит IBM предоставлять заказчикам и партнерам современные решения и услуги, особенно в таких областях, как облачные технологии, бизнес-аналитика и разумные системы.

По словам директора "IBM Украина" Пенко ДИНЕВА, новый офис будет поддерживать партнеров и заказчиков в их стремлении к сохранению стратегической роли Днепропетровского региона в развитии страны.

Первым представителем по продажам IBM в Днепропетровском регионе станет Игорь МАРТЫНЕНКО, который имеет опыт работы в сфере ИТ более 10 лет. До настоящего назначения он возглавлял региональное представительство компании МКС в Днепропетровске, а также являлся региональным менеджером компании MUK по юго-восточному региону.

В 2010 г. темпы роста региона растущих рынков, к которому относятся страны Восточной Европы, составили 13%, в то время как развитые рынки росли со скоростью 5%. Корпорация IBM планирует увеличить долю прибыли из региона растущих рынков до 30% к 2015 г.

Справка УНИАН. Корпорация IBM является одним из ведущих мировых производителей решений в сфере информационных технологий.

В настоящее время корпорация IBM имеет также офис ("IBM Украина") в Киеве.