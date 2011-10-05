ИМТП в третьем квартале увеличил грузооборот на 7,3%

Ильичевский морской торговый порт в третьем квартале 2011 года увеличил объемы переработки экспортно-импортных грузов по сравнению со вторым кварталом на 7,3%.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Всего в июле-сентябре перевалено 3 млн. 166 тысяч тонн грузов, что на 215 тыс. тонн больше чем в апреле-июне 2011 года.

Согласно сообщению, результат работы сентября т.г. выше показателей аналогичного периода 2010 года на 8,7%. В частности, прирост объемов перегрузки в первый месяц осени достигнут благодаря увеличению обработки навалочных (на 16,7%) и генеральных (на 4,5%) грузов по сравнению с сентябрем 2010 года. Значительный рост показателей отмечен в перевалке чугуна - на 54%, серы - на 40%, автомобильной техники - на 33%, зерна - на 15% и на 8 % руды.

Справка УНИАН. ГП «Ильичевский морской торговый порт» – международный высокомеханизированный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют универсальные и специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. Порт предоставляет полный комплекс стивидорных услуг круглогодично 24 часа в сутки. Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 32 млн. тонн.