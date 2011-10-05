Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA выросло на 3,3%

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA увеличилось в сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3% (на 19 тыс.) - до 591,5 тыс.

Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Основной рост числа доменов произошел за счет увеличения числа доменов com.ua (рост – почти на 3,8 тыс. доменных имен), в сентябре число доменов этой доменной зоны в Украине составило 227,7 тыс. Достаточно высокие темпы роста продемонстрировали также домены kiev.ua (рост почти на 800 доменов), in.ua (более 600 доменов), net.ua (более 300 доменов) и др. В ряде доменных зон наблюдалась отрицательная динамика. Так, в сентябре уменьшилось число доменов cv.ua (более чем на 2 тыс. доменов), org.ua (на 160 доменов), rv.ua (почти на 60) и некоторых других.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем почти на 1,6% - до 12335 доменов.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.