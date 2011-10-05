Доля нишевых каналов ТВ в Украине к 2015 году составит до 90%

В Украине к 2015 году доля нишевых каналов ТВ в общем количестве каналов, особенно после внедрения цифрового эфирного телевидения, составит до 90% по сравнению с нынешними 60%.

Такую оценку развития каналов ТВ в Украине предоставил УНИАН директор Телекоммуникационной палаты Украины (ТПУ) Константин ГРИЦАК.

По его оценке, нишевое телевидение активно отвоевывает украинских зрителей у общетематических каналов. И если в Европе все изменения, касающиеся прихода нишевого телевидения, занимали десятилетия, то в Украине они проходят за последние четыре года.

К.ГРИЦАК отметил, что благодаря нишевым каналам каждый зритель может выбрать информацию по своим интересам, а с развитием новых технологий доставки сигнала возможности индивидуального выбора, по его мнению, увеличатся.

Эксперт считает, что главным преимуществом нишевых каналов над телеканалами, ориентированными на массового зрителя, является возможность формировать контент, исходя из четких запросов своей уникальной аудитории.

В свою очередь рост количества нишевых каналов будет стимулировать развитие индустрии платного телевидения и рост ее доходов, считает К.ГРИЦАК.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная палата Украины (ТПУ) создана в 2007 г. и является объединением участников телекомрынка, призванным содействовать развитию в Украине сферы платного телевидения и других телекоммуникационных услуг, а также представлять и защищать интересы членов палаты. Сегодня в ТПУ входят компании и организации из 20 украинских городов, чьими услугами пользуются более половины абонентов платного телевидения и более трети абонентов скоростного Интернета.