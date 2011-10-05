"АэроСвит" и Vietnam Airlines заключили соглашение об эксплуатации линии Киев-Хошимин

5 октября 2011 года украинская и вьетнамская авиакомпании "АэроСвит" и Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации (Code-share agreement) воздушной линии Киев-Хошимин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Аэросвита».

Документ был подписан по итогам заседания украинско-вьетнамской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в рамках официального визита в Украину премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан ЗУНГА.

В соответствии с соглашением, фактическим перевозчиком на линии Киев-Хошимин является "АэроСвит", маркетинговым - Vietnam Airlines. К эксплуатации маршрута украинская авиакомпания намерена приступить 21 декабря 2011 года. Рейсы в Хошимин будут выполняться в среду и субботу, в обратном направлении – в четверг и воскресенье. В киевском аэропорту "Борисполь" полеты во Вьетнам будут состыкованы с рейсами "АэроСвита" из крупнейших городов Украины и других пунктов в странах Европы, Ближнего Востока и Закавказья.

Помимо этого "АэроСвит" и Vietnam Airlines завершают подготовку к введению в действие соглашения о применении специальных тарифов (Special prorate agreement).

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Эксплуатирует 24 самолета производства компании Boeing – 8 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого "АэроСвит" использует самолеты перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального флота самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

Авиакомпания Vietnam Airlines связывает свою историю с созданием в 1956 г. гражданской авиации Вьетнама. В 1993 г. получила официальный статус национального перевозчика страны. Сегодня имеет разветвленную маршрутную сеть – связывает 20 городов Вьетнама и обслуживает 26 международных направлений в пункты в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. Является членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Оперирует самолетами Boeing 777, Airbus 330, Airbus 320/321, Fokker 70, ATR72. К 2015 году планирует расширить флот до 115 самолетов, включая новейшие типы воздушных судов Boeing B787 и Airbus A350-900.