Транзитные перевозки через Беларусь выросли на 21%

Минск. Количество транзитных иностранных автогрузоперевозок через Беларусь в 2011 году по сравнению с 9 месяцами 2010 года выросло на 21% в результате снятия контрольных функций с белорусско-российской границы.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Иван ЩЕРБО на V Белорусском транспортном конгрессе, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«С 1 апреля 2011 года на внешних границах Беларуси и России осуществляется единый контроль автотранспортных средств по принципу одной остановки. В результате в текущем году количество транзитных поездок грузовых автомобилей, принадлежащих иностранным перевозчикам, возросло по сравнению с 2010-м более чем на 21%. Ранее этот рост не превышал 15%», - сказал министр.

По словам И. ЩЕРБО, благодаря решению о переносе с 1 июля 2011 года контроля за выполнением международных автомобильных перевозок с казахстанско-российской границы на внешнюю границу Таможенного союза, Беларусь получила возможность привлечения дополнительных объемов транзита.

«Трехстороннее соглашение об осуществлении автомобильного контроля на внешней границе Таможенного союза в настоящее время подписано и в ближайшее время будет ратифицировано», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, Беларусь в этом году планирует получить от транзита около 2,5 млрд. долл., а к концу 2015 года - 3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Всемирный банк оценил проводимую в Беларуси работу по созданию условий доставки грузов в рамках индекса эффективности логистики на уровне 74-го места. К примеру, Латвия и Литва занимают соответственно 55-е и 65-е места, Украина занимает 110-е место, а Россия – 119-е.