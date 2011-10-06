Ушел из жизни Стив Джобс - один из основателей Apple

Ушел из жизни один из основателей компании Apple Стив Джобс.

Как сообщает радио «Свобода», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он умирал тяжело, в последнее время не мог самостоятельно передвигаться, а выложенные в Интернете фотографии о последних днях С.Джобса свидетельствуют о его беспомощности и страданиях.

С.Джобсу было 56 лет, и за два месяца до смерти он подал в отставку с поста руководителя Apple. Сам он это решение мотивировал так: "Я всегда говорил, что если когда-либо наступит день, когда я не смогу выполнять обязанности гендиректора Apple и соответствовать ожиданиям, я вам скажу об этом первым. К сожалению, этот день наступил. Соответственно, я ухожу с поста гендиректора Apple".

Под его руководством корпорация в свое время добилась серьезных успехов. С именем С.Джобса связывают такие продукты рынка как мобильный сенсорный телефон iPhone, моноблочные компьютеры iMac, операционную систему Mac OS X, планшетный компьютер iPad и многое другое.

В истории взаимоотношений С.Джобса и Apple были и непростые времена: он ушел из корпорации, но вернулся, когда дела у Apple пошли плохо - оставался шаг до банкротства. После возвращения С.Джобса в 1997 году акции Apple за 13 лет подорожали почти в 400 раз.