Киевская власть работает над погашением долга по зарплате «Киевпасстрансу»

Киевская власть работает над решением вопроса погашения задолженности по выплате зарплаты работникам «Киевпасстранса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время встречи с трудовым коллективом трамвайного депо им. Т.Шевченко.

«По нашей инициативе правительство готовит постановление о дополнительном выделении 50-60 млн. грн. компенсации за перевозку льготных категорий муниципальным транспортом. Думаю, в ближайшее время мы сможем решить вопрос выплаты заработной платы за август, и начнем выплаты за сентябрь», – сообщил А.ПОПОВ.

Он объяснил, что такая проблема возникает не первый раз, ведь при формировании госбюджета на год не учитываются реальные объемы перевозок льготных категорий, поэтому фактически коммунальные перевозчики получают лишь около 30% необходимой суммы компенсации.

«Такая ситуация характерна не только для Киева, но и для других регионов. Но, вместе с тем, говоря о столице, мы всячески сдерживаем рост стоимости проезда в общественном транспорте, дотируя при этом коммунальные предприятия», – отметил председатель КГГА.