Киев намерен осуществить до конца года внутренний заем на 350 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.

«Речь идет о 350 млн. грн. на срок три года. Процентная ставка не будет превышать 14,8%», - сообщила Г.ГЕРЕГА.

По ее словам, полученные деньги планируется привлечь на закупку 77 троллейбусов к Евро-2012.

Г.ГЕРЕГА отметила, что 50% средств из обслуживания займа будут погашаться за счет городского бюджета. Это, по ее словам, очень выгодно для города.

Вопрос об осуществлении внутреннего займа в 2011 году внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета.