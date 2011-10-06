Киев намерен осуществить до конца года внутренний заем на 350 млн. грн.
11:09, 06 октября 2011Транспорт/Связь
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Киев намерен осуществить до конца года внутренний заем на 350 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.
«Речь идет о 350 млн. грн. на срок три года. Процентная ставка не будет превышать 14,8%», - сообщила Г.ГЕРЕГА.
По ее словам, полученные деньги планируется привлечь на закупку 77 троллейбусов к Евро-2012.
Г.ГЕРЕГА отметила, что 50% средств из обслуживания займа будут погашаться за счет городского бюджета. Это, по ее словам, очень выгодно для города.
Вопрос об осуществлении внутреннего займа в 2011 году внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета.
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