«Укрзализныця» подписала договор на покупку 110 грузинских электровозов

Вчера, 5 октября, по заказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" был подписан договор между ГП «Укрзализнычпостач» и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом стало известно от заместителя генерального директора ведомства Николая СЕРГИЕНКО.

«Сумма сделки - 438 млн. 130 тыс. долл. США. Причем при заключении договора была рассчитана специальная формула цены единицы техники, где цена будет зависеть не от курса, а от стоимости комплектующих и индексации в Украине», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

В целом проект будет реализован за собственные и привлеченные средства «Укрзализныци». В ближайшее время ведомство объявит тендер на привлечение кредитных средств для финансового обеспечения договора с Тбилисским заводом. Производство электровозов в Грузии финансируется за счет грузинских банков.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, согласно договору, предусмотрено в период 2012-2016 годов построить и поставить на украинские железные дороги 110 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6. Грузинский поставщик предложил лучшую цену и условия поставки и вариант комплектования продукцией украинских производителей.

Первые 24 электровоза на украинские железные дороги будут поставлены уже в следующем году. В 2013 и 2014 годах будет поставлено по 30 единиц техники, в 2014 году - 16 и в 2016 году - 10 электровозов.

Напомним, что данный договор подписан в рамках ранее заключенного меморандума (20 июля т.г.) на поставку 141 электровоза. В рамках данного соглашения, руководством "Укрзализныци" было принято решение приобрести 110 электровозов ВЛ11М/6, а остальная техника законтрактована за электровозом серии 8Е1и.

Справка УНИАН. Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК объявил о планах технического перевооружения и обновления локомотивного парка отрасли и намерении приобрести 500 новых локомотивов. Причиной этого является значительный износ существующего парка электровозов - более 75%. Соответствующее поручение о кардинальном обновлении подвижного состава железных дорог и обеспечении всех грузоперевозок дал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

1 августа 2011 г. Кабинет министров утвердил Программу обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы. Основная цель Программы - кардинальное обновление локомотивного парка «Укрзализныци» для обеспечения как пассажирских, так и грузовых перевозок. Программа предусматривает приобретение "Укрзализныцей" 509 современных локомотивов, на что будет потрачено примерно 28,6 млрд. грн. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных, а также привлеченных средств «Укрзализныци».