Спор вокруг ТМ triolan не повлияет на деятельность провайдеров – участники ГК «Триолан»

Спор вокруг торговой марки triolan не повлияет на деятельность и качество услуг, оказываемых ООО «Одесские цифровые коммуникации» (Одесса) и ООО «Юникаст Инвест» (Киев), работающих под данным брендом.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН директора данных компаний.

«Процесс, который сейчас происходит, никаким образом не влияет на фактическую деятельность компании, и все запланированные мероприятия и действия по улучшению качества услуг пройдут согласно планам», - сказала директор ООО «Юникаст Инвест» Светлана ОСТАПЕНКО.

Директор ООО «Одесские цифровые коммуникации» Вадим ТРОЯН пояснил, что 30 сентября 2011 года на портале группы компаний «Триолан» www.triolan.ua появилось сообщение о том, что в связи с незаконным использованием торговой марки triolan, сайт не работает.

«Удалены были все ресурсы, которыми пользовались и сотрудники, и наши абоненты… По словам директора ООО «Пресс-центр», неизвестные люди незаконным путем пытались захватить само доменное имя и пытаются захватить торговую марку. Он собрал все документы и подал заявление в органы внутренних дел, прокуратуру и суд», - сообщил В.ТРОЯН.

Вместе с тем он отметил, что сайт www.triolan.com и все инструменты, которыми пользуются абоненты компании, работают.

С.ОСТАПЕНКО уточнила, что «Триолан» - это группа независимых и никак не связанных имущественными отношениями компаний. По ее данным, сегодня в группу входит около 11 компаний, работающих в 10 городах-миллионниках Украины. При этом торговой маркой triolan, которая развивается с мая 2008 года, владеет ООО «Пресс-центр». Компании, работающие под брендом triolan, арендуют торговую марку у ООО «Пресс-центр».

С.ОСТАПЕНКО отметила, что в августе 2009 года в компании «Пресс-центр» сменился директор. Договор купли-продажи торговой марки со стороны бывшего директора компании подписан спустя шесть дней после официальной регистрации нового директора. По ее данным, смена владельца торговой марки была произведена 11 октября 2010 года.

При этом директора компаний уточнили, что владельцы ТМ triolan не связывались с ними и не выдвигали претензий по поводу незаконного использования бренда.

«У нас договоры с «Пресс-центром» заключены давно, мы по ним работали и никаких оснований считать это незаконным нет», - добавил В.ТРОЯН.

Директор ООО «Юникаст Инвест» отметила, что дальнейшее разбирательство этой ситуации будет происходить в суде.