«Укрзализныця» с 1 ноября вводит повагонную продажу билетов

По поручению генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА, ведомство с 1 ноября этого года вводит автоматизированное регулирование реализации мест в зависимости от населенности вагонов (повагонная продажа) с целью повышения эффективности использования пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-центр ведомства, это означает, что реализация мест начинается с одного вагона каждого типа (СВ, купейный, плацкартный). В случае, если в вагоне определенного типа останется менее 9 мест, открывается для продажи следующий вагон этого типа.

Такие нововведения, по мнению железнодорожников, позволят последовательно и равномерно заполнять вагоны поезда для оперативного регулирования схем поездов, эффективно использовать существующий вагонный парк.

Незадействованные вагоны поезда будут отцепляться и вводиться в состав поездов, на которые будет существовать повышенный спрос. Таким образом, железнодорожники будут оперативно корректировать количество вагонов в поезде, ориентируясь на спрос в перевозке пассажиров, отмечается в сообщении.

По словам начальника Главного пассажирского управления Александра ИВАНЬКО, в целесообразности перехода на повагонную продажу билетов железнодорожники уже убедились на основе пилотного проекта, который реализовывался с 9 сентября. По такому принципу, в качестве эксперимента, продавались билеты на один поезд на каждой из шести железных дорог Украины. С первого ноября по такому принципу будут продаваться билеты на все поезда внутреннего сообщения.