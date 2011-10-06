Американский спутник «Интелсат-18» выведен на орбиту украинской ракетой «Зенит-2SБ»

Москва. Американский спутник связи «Интелсат-18» успешно выведен на орбиту украинской ракетой «Зенит-2SБ» и передан на управление заказчику.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что 6 октября в 01.00.02 мск с 45-й площадки космодрома Байконур произведен успешный пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «ДМ-SLБ» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом «Интелсат-18».

«Сегодня в 07.34.29 мск космический аппарат «Интелсат-18» отделился от разгонного блока «ДМ-SLБ» и был передан на управление заказчику», - говорится в сообщении.

Космический аппарат «Интелсат-18» – телекоммуникационный спутник C и Ku-диапазонов для предоставления услуг передачи данных и видеоинформации на территорию Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии и Тихоокеанский регион.

Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Ракета разработана Государственным конструкторским бюро «Южное» (Днепропетровск), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).