Киевсовет разрешил столице получить кредит на пассажирский транспорт

Киевсовет разрешил столице получить внутренний кредит в 350 млн. грн. в этом году на восстановление подвижного состава пассажирского транспорта

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 82 из 113 зарегистрированных в зале депутатов.

Кредит берется сроком на три года с процентной ставкой, которая не будет превышать 14,8%.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА проинформировала, что на средства заимствования будет приобретено 77 новых троллейбусов к Евро-2012. Она подчеркнула, что 50% средств по обслуживанию ссуды будут погашаться за счет местного бюджета.