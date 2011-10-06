Тбилисские электровозы для УЗ будут иметь 45% украинских комплектующих

Грузовые электровозы ВЛ11/М6 АО «Электровозостроитель» (Тбилиси, Грузия) будет производить, используя 45% украинских комплектующих.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО, комментируя подписанный 5 октября 2011 договор между ГП «Укрзализнычпостач» и АО «Электровозостроитель».

Напомним, что договор подписан на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6, которые предусмотрено построить и поставить в период 2012-2016 годов.

Н.СЕРГИЕНКО отметил, что использование почти половины комплектующих украинских производителей - это важное условие договора, ведь электровозы в дальнейшем будет обслуживать и ремонтировать легче и с меньшими финансовыми затратами. Кроме того, обеспечивая заказами украинских производителей, происходит стимуляция развития смежных с железнодорожной отраслей экономики Украины.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, поставлять в Грузию комплектующие для изготовления электровозов ВЛ11/М6 будут около десяти украинских предприятий. Среди них ООО «Научно-производственное предприятие «Трансприбор» (г. Хмельницкий), ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион», ОАО «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод», концерн «Укрросметалл» (г. Сумы), ООО «ПКПП МДС» (г. Днепропетровск), а также другие предприятия Киева и Днепропетровска. В частности, украинские производители будут поставлять комплектующие для кабины, приборы безопасности систем и диагностирования, радиостанции, тяговые двигатели и проч.

Напомним, электровоз ВЛ11/М6 является модификацией электровоза ВЛ11, который впервые был выпущен в 1975 году Тбилисским электровозостроительным заводом. Он предназначен для эксплуатации на электрифицированных участках железной дороги с напряжением контактной сети 3000 В и шириной колеи 1520 мм.

Электровозы ВЛ11/М6 будут использоваться на Приднепровской железной дороге на замену устаревшим ВЛ-8, которые исчерпали свой ресурс. На сегодня электровозы серии ВЛ-8 составляют основу локомотивного парка Приднепровской железной дороги - 80%.