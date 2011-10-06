Стрыйский вагоноремонтный завод проведет ремонт 400 полувагонов для ДЖД

ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" выиграло тендер Донецкой железной дороги на услуги по капитальному ремонту 400 полувагонов с продлением срока службы до 6 лет.

Об этом сообщается на портале Государственные закупки.

Стоимость договора — 47 млн. 300 тыс. 940 грн. (с НДС). Срок проведения работ — до конца 2011 г.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Государственное предприятие «Стрыйский вагоноремонтный завод» (Львовская обл.) основано в 1874 году как главные паровозные мастерские, обслуживавшие Львовскую железную дорогу.

Завод производит капитальный ремонт грузовых вагонов (крытых универсальных, полувагонов универсальных 4-осных, хопер-зерновозов, хопер-минераловозов, хопер-цементовозов, платформ универсальных), модернизацию грузовых вагонов, производство запасных частей для подвижного состава, производство грузовых вагонов.