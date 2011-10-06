Руководство УЗ обсудит возможность приобретения российских электровозов

На 7 октября запланирована встреча руководства «Укрзализныци» с представителями компании ОАО «Синара-Транспортные машины», которая входит в холдинг Группы "Синара", относительно перспективы приобретения электровозов производства ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения». Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», в частности, украинские железнодорожники заинтересовались грузовыми электровозами постоянного тока 2ЭС6 и 2ЭС10.

Как сообщил первый заместитель генерального директора Николай СЕРГИЕНКО, указанные электровозы могут быть интересны для поставок в рамках Программы обновления локомотивного парка «Укрзализныци». «Мы хотим взять два электровоза 2ЭС6 для тестовой эксплуатации на Львовской железной дороге, где неровная местность. Также привлекательным для нас является то, что при строительстве этих электровозов используется много комплектующих украинского производства», - сказал он.

Справка УНИАН. Уральский завод железнодорожного машиностроения (ОАО «УЗЖМ») был создан в 2004 году (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). На предприятии началась реализация масштабного проекта по созданию современного производства по выпуску грузовых электровозов нового поколения. В 2007 году УЗЖМ вошел в структуру холдинга Группы "Синара" ОАО «Синара - Транспортные машины» (СТМ).

В декабре 2006 года на УЗЖМ был выпущен опытный образец нового грузового электровоза постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6. Данная модель отличается повышенной экономичностью, высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

В 2009 году начались разработки грузового электровоза постоянного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10. В июле 2010 года на производственной базе УЗЖМ было открыто совместное предприятие Группы "Синара" и SIEMENS по производству 221 грузового электровоза типа 2ЭС10 в период с 2011 по 2016 год.