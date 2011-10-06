ВР внесла изменения в бюджет относительно стабилизации работы авиационного комплекса

Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно стабилизации работы авиационного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 334 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом увеличены на 200788,3 тыс. грн. расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Пополнение уставных фондов государственных предприятий авиационной промышленности".

Источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета определено увеличение на соответствующую сумму поступлений налога на прибыль предприятий. Необходимость принятия законопроекта обосновывается потребностью покрытия дефицита оборотных средств предприятий авиационного комплекса с целью обеспечения выполнения ими производственной программы 2011 года в полном объеме.