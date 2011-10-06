Комиссия Мининфраструктуры расследует инцидент в аэропорту «Борисполь» с самолетом Аirbus

Создана комиссия Министерства инфраструктуры по проведению служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел сегодня с самолетом Аirbus 320 (регистрационный номер UR-ABA) авиакомпании «Украина».

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы министерства, в состав комиссии также вошли представители авиакомпании «Украина».

Комиссия будет работать 14 дней, после чего возможны какие-либо комментарии относительно инцидента.

Как подчеркнули в министерстве, «произошел именно инцидент, а не серьезное происшествие».

В аэропорту «Борисполь» отметили, что комментировать ситуацию смогут только после того, как будет завершено расследование, что является нормами IKAO.

По данным «Борисполя», инцидент произошел с самолетом А319, а не А320. Как отметили в аэропорту, в результате инцидента самолет был заменен на Ил-62.

По имеющимся данным, при этом вылет самолета состоялся по расписанию, около 9.00.

Напомним, авиакомпания «Украина» занимается обслуживанием авиаперевозок высших должностных лиц государства.

По сообщениям ряда СМИ, инцидент произошел с самолетом Аirbus, на котором должен был лететь с государственным визитом в Грецию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По неофициальным сведениям, самолет зацепился за трап.