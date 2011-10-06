"Эрнст энд Янг" выиграло тендер на предоставление УЗ услуг по выпуску еврооблигаций

ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" выиграло тендер на предоставление «Укрзализныце» услуг по сопровождению выпуска еврооблигаций.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" предоставит услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций и предоставлению общепринятых писем-согласований организаторам выпуска в отношении проспекта эмиссии еврооблигаций. Кроме того, общество предоставит консультативные услуги по трансформации промежуточной сводной финансовой отчетности «Укрзализныци» за 9 месяцев 2011 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также услуги краткой сводной промежуточной финансовой отчетности «Укрзализныци» за 9 месяцев 2011 года, составленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная Финансовая отчетность", в состав которой будут включены дополнительные сведения по каждой из отдельных железных дорог.

Цена акцептированного предложения — 7 млн. 524 тыс. грн. (с НДС). Сроки выполнения работ - октябрь 2011 г. - февраль 2012 г.

Напомним, в июне т.г. ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" выиграло тендер «Укрзализныци» на консультационные услуги по трансформации сводной финансовой отчетности ведомства в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и услуги по аудиту сводной финансовой отчетности железнодорожной администрации за 2010 г. Контракт с «Эрнст энд Янг» был подписан 8 июня, его стоимость - 6,42 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Сегодня Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. км. Две трети украинских железнодорожных линий являются грузонапряженными, оборудованными современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой.

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.