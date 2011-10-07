В Греции затонуло судно. Экипаж в составе шести украинцев спасен

Шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были спасены в четверг вечером с затонувшего в Греции судна.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую береговую охрану.

Сообщается также, что судно перевозило контрабандный груз сигарет.

Судно Morelia под флагом Коморских островов затонуло в районе острова Спецес близ полуострова Пелопоннес в тот момент, когда его преследовали катера береговой охраны. Греческие офицеры успели снять с борта команду, однако судно затонуло на глубине более 400 метров из-за течи в машинном отделении, возникшей по неизвестной пока причине.

Команда Morelia задержана, возбуждено уголовное дело о контрабанде.