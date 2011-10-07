Китайские производители предложили УЗ свою продукцию с привлечением кредитных ресурсов

Датунский электровозостроительный завод и Чжу-Чжоуская электровозостроительная компания предлагают свою продукцию «Укрзализныце».

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», китайские производители заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве и готовы реализовать проект с привлечением кредитных ресурсов банков Китая.

В частности, украинским железнодорожникам были предложены магистральные грузовые двухсекционные электровозы HXD2 производства Датунского электровозостроительного завода. Электровоз разработан совместно с одной из ведущих компаний транспортного машиностроения Alstom (Франция). Технико-эксплуатационные характеристики машины полностью соответствуют европейским требованиям. Локомотив HXD2 - один из самых мощных в мире. Его конструктивная скорость - до 120 км/ч, мощность - 9,6 кВт. HXD2 способен вести поезд весом до 7,5 тыс. тонн. Он оборудован тяговым приводом нового поколения. В локомотивах применена распределенная компьютерная система WORDFIP, которая точно определяет неисправный модуль, осуществляющий функции логического управления и самодиагностики.

Кроме того, для обновления пассажирского парка локомотивов китайские производители предложили украинским железнодорожникам скоростные пассажирские электровозы производства Чжу-Чжоуской электровозостроительной компании (Zhuzhou Electric Locomotive Works). Локомотивы переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями, скоростью 200 км/год, мощностью 4,8 тыс. кВт, в четырехосном исполнении и возможностью применения рекуперативного торможения также изготовлены по технологии компании Alstom и соответствуют европейским и мировым требованиям, отмечается в сообщении.

По оценкам специалистов, китайские электровозы - один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для обновления тягового подвижного состава железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации стран СНГ имеют положительный опыт сотрудничества с китайскими производителями железнодорожной тяговой техники. В частности, Белорусская железная дорога заключила договор с Корпорацией по экспорту и импорту электрооборудования Китая и Датунским электровозостроительным заводом на закупку в 2012 году 12 грузовых электровозов. Государственная акционерная компания «Узбекские железные дороги» планирует до 2013 года закупить в Китае 10 пассажирских электровозов производства Чжу-Чжоуской электровозостроительной компании.