Корпорация «Богдан» начала поставки троллейбусов в Крым

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, поставила в адрес государственного производственного предприятия «Крымтроллейбус» (г. Симферополь, АР Крым) первые 5 троллейбусов в рамках контракта на поставку 56 низкопольных троллейбусов на сумму около 150 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что всего в текущем месяце в Крым будет поставлено 28 троллейбусов, в том числе восемь 10,6-метровых троллейбусов Т-601 (пассажировместимость 100 человек), 19 единиц 12-метровых Т-701 (вместимость 105 человек) и один 15-метровый троллейбус Т-801 (вместимость 150 человек) в модификации "городской".

Поставки троллейбусов для горных трасс запланированы на ноябрь текущего года.

Контракт на поставку троллейбусов реализуется в запланированные сроки.

Как сообщалось, в первом квартале текущего года корпорация «Богдан» завершила поставки в Крым 61 низкопольного троллейбуса на сумму 142 млн. грн.

Троллейбус корпорации сертифицирован в странах ЕС, а в Чехии налажено совместное с компанией Gegelec производство.

Корпорация единственная из украинских производителей троллейбусов имеет сертификат, который позволяет эксплуатировать троллейбусы на горных трассах.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан", один из крупнейших игроков украинского рынка автотранспорта, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Корпорация в настоящее время имеет два современных завода – по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. единиц.