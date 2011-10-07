УЗ отложила переговоры с «Трансмашхолдингом» по закупке 292 электровозов

ЗАО «Трансмашхолдинг» не готово пока подписывать договор с «Укрзализныцей» на условиях ранее заключенного Меморандума о сотрудничестве с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» по изготовлению 292 электровозов.

Как передает пресс-центр ведомства, в связи с этим переговоры пока отложены, к ним «Укрзализныця» может вернуться позже.

«В меморандуме было предусмотрено, что электровозы будет производить ОАО «Лугансктепловоз», но пока ЗАО «Трансмашхолдинг» предлагает, что производство и поставку возьмет на себя Новочеркасский электровозостроительный завод. В таком случае на электровозах будут установлены комплектующие не украинского производителя. А мы рассчитывали на украинского производителя - «Лугансктепловоз». Также ЗАО «Трансмашхолдинг» объявило о намерении изменить цену электровозов по сравнению с ранее оговоренной», - сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

Как напоминают в ведомстве, с другим фигурантом подписанного в июле Меморандума, а именно, "Электровозостроителем" (Грузия), 5 октября заключен договор о производстве в период 2012-2016 гг. для украинских железных дорог 110 новых магистральных грузовых электровозов.

Напомним, что 20 июля 2011 «Укрзализныця» договорилась с ОАО «Лугансктепловоз» об изготовлении 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Соответствующий четырехсторонний меморандум о сотрудничестве был подписан Генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ, главой Луганской областной администрации Владимиром ПРИСТЮКОМ, коммерческим директором ЗАО «Трансмашхолдинг» Шухрат МАХМУДОВЫМ и генеральным директором ОАО «Лугансктепловоз» Сергеем МИХЕЕВЫМ в г. Киеве.

Тогда С.МИХЕЕВ заявлял, что до 80% производства будет локализовано в Украине.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава железных дорог осуществляется по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА. Приобретение магистральных грузовых электровозов будет осуществлено в рамках Комплексной программы «Обновление локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы».