В новом сезоне на рынке шин будет наблюдаться дефицит и рост цен

По данным ООО «Т. Л. Авто», ведущей компании рынка оптовых продаж автозапчастей и комплектующих, в новом сезоне 2011/2012 гг. на рынке автомобильных шин Украины будет наблюдаться рост цен и дефицит продукции.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что тенденция роста стоимости шин связана, прежде всего, с ростом мировых цен на сырье.

«Только с нового года стоимость каучука на мировом рынке увеличивалась несколько раз и составила 40%. Соответственно, в этом сезоне все мировые производители заявили о повышении закупочных цен на шины в среднем на 10-20%», – отмечено в сообщении.

Также, отмечает компания, в этом году на рынке Украины ожидается незначительный дефицит зимних автошин. Это связано с сокращением производственных мощностей мировых производителей шин вследствие мирового кризиса в 2010 году и увеличением объемов производства машин японским автопромом сегодня.

По данным компании, каждый год розничные продажи шин в Украине увеличиваются на 2-4%.

Эксперты «Т.Л. Авто» прогнозируют высокий спрос на зимние автошины в этом сезоне. В первую очередь в дефиците будут шины эконом-сегмента c посадочным диаметром R13-15.

Справка. УНИАН. ООО «Т.Л.АВТО» - одна из ведущих компаний рынка оптовых продаж автозапчастей и комплектующих. Основным направлением деятельности компании являются оптовые продажи шин и дисков, аккумуляторов, масел, запасных частей, автомобильных аксессуаров и расходных материалов. Компания насчитывает 27 филиалов в областных центрах и крупных городах Украины.

«Т.Л. АВТО» является эксклюзивным и/или официальным представителем ряда торговых марок, среди которых – аккумуляторы: ТМ Westa, Исток, Fiamm; шины: Insa Turbo, Hankook; масло: Wolf, Champion, Castrol, Lukoil; диски: Wolf, Verde, Malata и др.