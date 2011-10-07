Киевская власть определила 16 мест под строительство вертолетных площадок

Киевская городская государственная администрация утвердила перечень адресов в столице, где будут построены 16 вертолетных площадок.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1833 от 5 октября с.г. “О проектировании и строительстве вертолетных площадок”, обнародованном на официальном сайте городской власти.

Согласно документу, площадки предусмотрено открыть в таких местах:

возле клиники «Борис» на просп. Бажана, 12А;

возле Киевской городской клинической больницы №1 на Харьковском шоссе, 21;

возле Международного выставочного центра на Броварском проспекте, 15;

возле Киевской городской детской клинической больницы №2 на ул. Алишера Навои, 3;

возле Городской детской клинической больницы №1 на ул. Богатырской, 30;

возле Киевской городской клинической больницы №8 на ул. Кондратюка, 8;

возле Центральной городской клинической больницы на ул.Шелковичной, 39 / 1 ;

возле НСК «Олимпийский» на Спортивной площади, 1 ;

возле Киевской городской клинической больницы №12 на ул. Подвысоцкого, 4А;

рядом с площадью у родильного дома на ул. Мостицкая,11;

возле Киевской городской клинической больницы №7 на ул. Котельникова, 95 ;

возле Киевской городской клинической больницы №6 на просп. Комарова, 3;

возле Киевской городской клинической больницы №4 на ул. Соломенской, 17;

возле стадиона «Старт» (госпиталь МВД, Охматдет) на ул. Шолуденко, 26-28/4;

возле Киевской областной клинической больницы на улице Багговутовской, 1 ;

возле Киевской городской детской инфекционной больницы на улице Дегтяревской, 23.

Заказчиком проектирования и строительства вертолетных площадок определено Главное управление транспорта и связи КГГА, которому поручено обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, оформить права пользования участками.