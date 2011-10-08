На севере Китая в ДТП погибли 35 человек, 18 раненых

По меньшей мере, 35 человек погибли и еще 18 получили ранения в результате ДТП, произошедшего на скоростном шоссе северокитайского портового города Тяньцзинь, сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Синьхуа».

Сообщается, что на участке скоростного шоссе, соединяющего тяньцзиньский район Биньхай и город Баодин (провинция Хэбэй), после столкновения с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус.

Официальный представитель бюро управления дорожным движением города Тяньцзинь ВАН Цян сообщил, что автобус нарушил скоростной режим, и многие пассажиры были выброшены на проезжую часть, получив тяжелые травмы. По его словам, раненых немедленно доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.