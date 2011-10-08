В Ривненской области в ДТП попала заместитель министра труда и соцполитики Украины

Сегодня в Ривненской области проводятся следственные действия относительно дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера на сотом километре автодороги Городище-Ривне-Староконстантинов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГАИ Ривненской области, в ДТП попала заместитель министра труда и социальной политики Украины Лидия ДРОЗДОВА. Накануне сектор связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области обнародовал информацию о том, что 7 октября водитель автомобиля «Опель-Вектра», 33-летний ривнянин, двигаясь в направлении города Сарны, не избрал безопасной скорости и выехал на обочину, где его автомобиль занесло и развернуло на встречную полосу. Там в этот момент двигался кортеж автомобилей, который сопровождал заместителя министра труда и социальной политики Украины Л.ДРОЗДОВУ.

Замминистра возвращалась на автомобиле «Мазда 6» с открытия территориального центра для обслуживания одиноких нетрудоспособных, престарелых граждан в селе Высоцк Дубровицкого района и амбулатории сельской практики с дневным стационаром в селе Милячи Дубровицкого района.

Л.ДРОЗДОВУ и водителя с травмами разной степени тяжести доставили в Ривненскую областную клиническую больницу.

Водитель автомобиля «Опель-Вектра» не пострадал.