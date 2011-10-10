В Киеве в результате ДТП с участием автобуса «Неоплан» пострадали 10 человек

В Киеве в результате дородно-транспортного происшествия с участием автобуса «Неоплан» пострадали 10 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного Управления Госавтоинспекции, ДТП произошло в воскресенье в первой половине дня в Соломенском районе на Чоколовском бульваре, 40.

По предварительным данным ГАИ, по неизвестным на данный момент причинам, «Неоплан» выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов, а затем врезался в две легковушки и три маршрутки, которые стояли на перекрестке, ожидая зеленый сигнал светофора.

В результате травмы различной степени тяжести получили двое пешеходов, 7 пассажиров одной из маршруток, а также напарник водителя «Неоплана». Все пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются.

При этом в столичном ГАИ констатировали, что в целом в последнее время в Киеве вдвое увеличилось количество дорожных происшествий, когда из-за невнимательности водителей получают травмы пешеходы.