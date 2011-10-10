В Черкасской области сошли с рельсов тепловоз и 6 вагонов товарного поезда

Вчера в 6.37 возле с. Белозерье Черкасской области с рельсов сошли тепловоз и 6 вагонов товарного поезда, из них 4 вагона перевернулись.

Как сообщает пресс-служба МЧС, повреждены около 60 м железнодорожного полотна.

Причина происшествия – проезд на запрещающий сигнал семафора.

Жертв и пострадавших нет.

Сегодня в 3.30 ремонтные работы были завершены. Движение поездов восстановлено.

Задержки движения пассажирских поездов не произошло, движение было организовано по резервной схеме.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.