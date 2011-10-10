В Черкасской области сошли с рельсов тепловоз и 6 вагонов товарного поезда
09:48, 10 октября 2011Транспорт/Связь
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Вчера в 6.37 возле с. Белозерье Черкасской области с рельсов сошли тепловоз и 6 вагонов товарного поезда, из них 4 вагона перевернулись.
Как сообщает пресс-служба МЧС, повреждены около 60 м железнодорожного полотна.
Причина происшествия – проезд на запрещающий сигнал семафора.
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня в 3.30 ремонтные работы были завершены. Движение поездов восстановлено.
Задержки движения пассажирских поездов не произошло, движение было организовано по резервной схеме.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.
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