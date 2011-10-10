ЛЖД протестирует два электровоза производства «Уральские локомотивы»

Украинские железнодорожники договорились с представителями ОАО «Уральские локомотивы», входящим в холдинг Группы "Синара", относительно тестовой эксплуатации на Львовской железной дороге (ЛЖД) двух электровозов постоянного тока 2ЭС6 и 2ЭС10.

Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», об этом стало известно во время встречи первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО с генеральным директором ОАО «Уральские локомотивы» Александром САЛТАЕВЫМ, которая состоялась 7 октября 2011 года в г. Киеве.

Во время встречи стороны определили, что российские машиностроители безвозмездно предоставят два электровоза для тестовой эксплуатации, которая начнется уже в начале 2012 года. Причем все сервисное обслуживание во время тестирования будут осуществлять специалисты ОАО «Уральские локомотивы».

Как сообщил Н.СЕРГИЕНКО, поставка указанных электровозов может быть интересна в рамках Программы обновления локомотивного парка Укрзализныци. «Мы хотим протестировать данные электровозы на Львовской железной дороге, где непростые природные условия - неровная местность. Также положительным в будущем сотрудничестве является договоренность с производителем, что 40% комплектующих будут украинского производства», - сказал он.

По результатам тестирования «Укрзализныця» определится с дальнейшим сотрудничеством с ОАО «Уральские локомотивы» и количеством приобретенных у него локомотивов.

Справка УНИАН. Уральский завод железнодорожного машиностроения (ОАО «УЗЖМ») был создан в 2004 году (г. Верхняя Пышма, Свердловская область, РФ). На предприятии началась реализация масштабного проекта по созданию современного производства по выпуску грузовых электровозов нового поколения. В 2007 году УЗЖМ вошел в структуру холдинга Группы "Синара" ОАО «Синара - Транспортные машины» (СТМ).

В декабре 2006 года на УЗЖМ был выпущен опытный образец нового грузового электровоза постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6. Данная модель отличается повышенной экономичностью, высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

В 2009 году начались разработки грузового электровоза постоянного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10. В июле 2010 года на производственной базе УЗЖМ было открыто совместное предприятие Группы "Синара" и SIEMENS ОАО «Уральские локомотивы», которое производит грузовые электровозы типа 2ЭС10.