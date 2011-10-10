ДЖД за 9 месяцев увеличила грузоперевозки на 8,3%

За 9 месяцев 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 112,9 млн. тонн грузов, что составляет 39% от общих объемов "Укрзализныци» и на 8,3% больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, обеспечена среднесуточная погрузка в размере 413 тыс. тонн.

Грузооборот за 9 месяцев этого года составил 30 млрд. 076 млн. тонн/км, что на 2,7% больше плана и на 9% больше, чем в январе-сентябре 2010 году.

За 9 месяцев т.г. выгружено 1 млн. 630 тыс. вагонов, что составляет 36% от общих объемов "Укрзализныци" и на 5,9% больше. чем за 9 месяцев 2010 года. Среднесуточный показатель составил 5 тыс. 971 единицу.

Средний пробег локомотива составил 397 км за сутки - на 7,9% больше плана, оборот грузового местного вагона - 2,27 суток (на 3,1% больше плана).

Традиционно основным видом груза на ДЖД является каменный уголь. В течение трех кварталов его погружено 62,4 млн. тонн. В среднем за сутки - 228 тыс. тонн угля (3 333 вагона), что составляет 55,2% от общих объемов перевозок по Донецкой железной дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов за указанный выше период были черные металлы - 12,6 млн. тонн, флюсы - 9,6 млн. тонн, кокс - 7,4 млн. тонн, нефтепродукты - 3,4 млн. тонн, строительные материалы - 3, 1 тыс. тонн и пр.

Напомним, за первое полугодие 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 73,8 млн. тонн грузов, что составляет 104,4% к плану и 108,7% к аналогичному периоду 2010 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).