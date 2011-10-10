Железные дороги нуждаются в 1 млрд. грн. для повышения безопасности на ж/д переездах

На реализацию Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на 2012-2016 годы, по предварительным подсчетам железнодорожников, необходимо 1 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на участках с интенсивным движением поездов и автотранспортных средств путем ликвидации пересечений автомобильных и железнодорожных путей в одном уровне на 2012-2016 годы» разработали Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця».

В то же время, в сообщении отмечается, что в проекте госбюджета на 2012 год средства на данные цели не предусмотрены.

Как отмечают в ведомстве, кроме того, внедрение ускоренного движения пассажирских поездов требует от «Укрзализныци» повысить безопасность движения, особенно на пересечениях железнодорожных путей с автомобильными дорогами (железнодорожные переезды). К примеру, на участках внедрения ускоренного движения направления Львов - Киев - Донецк сейчас эксплуатируется 245 переездов, которые должны быть оборудованы, согласно действующим нормативным документам.

По данным ведомства, в 2011 году на участках ускоренного движения «Укрзализныцей» было закрыто 3 переезда из 5 запланированных, капитально отремонтировано - 8. На двух переездах предусмотрено установление заградительной барьерной установки. Кроме того, в целом в 2011 году предусмотрено перевести в разряд с дежурным 48 переездов и соответственно их оборудовать. Как подчеркивают в ведомстве, все финансирование по приведению переездов к требованиям действующих нормативов производится за счет собственных средств железных дорог. Согласно финансовому плану, в этом году предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту переездов на 6,7 млн. грн. и капитальному строительству - 65,6 млн. грн.

Справка УНИАН. На сегодня насчитывается 5574 железнодорожных переездов, в том числе 2633 с автобусным движением.

В рамках Отраслевой программы «Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы», по состоянию на 1 октября 2011 г. 412 переездов были оборудованы шлагбаумами с перекрытием проезжей части на всю ширину, установлен переездной настил из сборного железобетона на 70 переездах, проведен капитальный ремонт на 24 переездах и закрыто 40 переездов. Кроме того, в 2011 году на 3 переездах запланировано выполнить мероприятия по улучшению видимости.