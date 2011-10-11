Пираты захватили итальянское грузовое судно, на борту которого 10 граждан Украины

У берегов Сомали в понедельник пираты захватили итальянское грузовое судно. На его борту 23 члена экипажа, среди которых 10 граждан Украины, остальные - итальянцы и индийцы, сообщает радио «Свобода».

По сообщению итальянских СМИ, судно Montecristo, груженное металлоломом, следовало из Суэцкого канала во Вьетнам. Захваченный теплоход принадлежит итальянской компании D’Alesio Group, которая базируется в Ливорно.

До сих пор ни одно судно этой компании не попадало в руки сомалийских пиратов, информирует пресс-секретарь судовладельца.

В сообщении Министерства иностранных дел Италии говорится, что инцидент с судном Montecristo пристально отслеживают дипломаты, которые установили контакты с судовладельцем и другими компетентными органами.