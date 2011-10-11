Мининфраструктуры отстранило Волова от исполнения обязанностей директора аэропорта «Борисполь»

Министерство инфраструктуры Украины отстранило Антона ВОЛОВА от исполнения обязанностей генерального директора Международного аэропорта «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в Госавиаслужбе, А.ВОЛОВ отстранен еще 6 октября в связи с проведением служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus авиакомпании «Украина».

По имеющимся данным, А.ВОЛОВ отстранен от должности «в рамках приказа министерства», которым была создана комиссия по расследованию инцидента, отстранен до окончания расследования.

Напомним, расследование будет проведено в течение 14 дней, максимальная дата его завершения - 20 октября т.г.

Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта назначен Александр ГРЕЧКО - первый заместитель председателя Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 октября была создана комиссия Министерства инфраструктуры по проведению служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus (регистрационный номер UR-ABA) авиакомпании «Украина».

По сообщениям ряда СМИ, инцидент произошел с самолетом Аirbus, на котором должен был лететь с государственным визитом в Грецию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По неофициальным сведениям, самолет зацепился за трап, в результате чего на двери появилась царапина.