Железные дороги Украины открывают широкие возможности для туристических путешествий

Накануне зимнего сезона туристических поездок к горнолыжным курортам и другим местам зимнего отдыха, путешествий во время Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул Укрзализныця напоминает о возможности организовать дополнительные туристические маршруты поездов к горнолыжным и другим курортам при наличии спроса на них.

В частности, туристическим компаниям железные дороги Украины предлагают оформление заказов на перевозки групп туристов, заказ отдельных вагонов различных типов (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобилевоз) или формирование специальных туристических поездов.

При заказе отдельных вагонов для перевозки туристов путешествие осуществляется по существующему маршруту пассажирского поезда, в состав которого включаются заказанные вагоны. Если же по заказу туристической компании формируется отдельный поезд, то маршрут его следования, время отправления, остановки в пути и их длительность определяются заказчиком.

Каждая из шести железных дорог имеет возможность формировать состав туристического поезда от 12 до 18 вагонов. Осуществить коллективную поездку можно оформив групповую заявку по адресу: г. Киев, бул. Т. Шевченко, 38, касса № 38.

Для своевременной подготовки подвижного состава и выполнения заказов, железнодорожники призывают заранее предоставлять заявки на формирование туристических поездов.