Аэропорт «Борисполь» возьмет кредит в 130 млн. долл.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» объявило тендер на услуги по предоставлению кредита, лимит кредитной линии - 130 млн. долларов США.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Срок подачи предложений - до 10 ноября, открытие предложений запланировано на этот же день. Срок предоставления кредита - в течение 2011-2012 гг.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.