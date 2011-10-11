«Борисполь» объявил тендер на предоставление 110 автомобилей в лизинг

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» объявило тендер на финансовые лизинговые услуги для предоставления 110 автомобилей в лизинг.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», объявление размещено 10 октября.

Срок поставки - в течение 2011-2015 гг.

Конечный срок предоставления предложений - 10 ноября т.г., в этот же день состоится открытие предложений.

Напомним, для создания единой службы такси к Евро-2012 «Укрзализныця» и аэропорт «Борисполь» должны были до конца текущего года закупить 500 автомобилей для предоставления услуг такси. С такой инициативой выступал вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.