ДЖД за 9 месяцев отремонтировала почти 6 тыс. вагонов «Укрзализныци»

В течение 9 месяцев 2011 года в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 5 902 грузовых вагона парка «Укрзализныци», в том числе 701 крытый вагон, 4 828 полувагонов, 129 универсальных платформ и пр.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 3 712 и 215 вагонов, соответственно, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

Также в течение января-сентября т.г. в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 513 пассажирских вагонов, в том числе деповским - 348, капитальным - 165 единиц. На заводах капитально отремонтировано 20 пассажирских вагонов.

Также для обеспечения безопасности движения поездов, повышения технической надежности подвижного состава, на Донецкой железной дороге производится плановый ремонт парка локомотивов. За 9 месяцев 2011 года текущим деповским ремонтом (ТР-3 — самым сложным) оздоровлено 15 маневровых тепловозов, 15 грузовых тепловозов, 12 электровозов. Капитально отремонтировано в условиях заводов 10 электровозов и 5 маневровых тепловозов.