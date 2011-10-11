Колесников: Крыму нужны аэропорт, скоростные железные дороги и автобаны

Главные приоритеты развития экономики Автономной Республики Крым - туризм и сельское хозяйство, инфраструктура полуострова - аэропорт «Симферополь», скоростное железнодорожное сообщение и новые автодороги.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в рамках II Международного Черноморского экономического форума.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, развитие туризма требует непосредственного развития инфраструктурных объектов - наращивание мощностей Международного аэропорта «Симферополь», обеспечение скоростного железнодорожного сообщения, строительство современных автомобильных дорог. Еще один стратегический проект в области туризма - развитие Западного побережья Крыма.

Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА завершается разработка концепции развития Западного Крыма, в частности, вместе с консультантами определены земельные участки, на которых будут строиться объекты инфраструктуры, изучена транспортная система региона.

«В планах предварительно готово к проектированию новое скоростное шоссе между Симферополем и Евпаторией I категории протяженностью 51 км. Мы будем усиливать энергетику Западного Крыма, водоснабжение, то есть все, что необходимо для создания настоящего черноморского курорта, который будет открыт для граждан Украины и других государств », - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, также в модернизации нуждаются порты Ялты и Севастополя.

Он также отметил, что становлению современной инфраструктуры Крыма необходима государственная поддержка.