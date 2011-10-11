Причиной инцидента на рейсе Киев-Одесса стала технеисправность - «АэроСвит»

В ходе расследования инцидента на борту Boeing 737-500, выполнявшего в пятницу рейс Киев-Одесса, выявлена причина появления сигнала о снижении давления в пассажирской кабине самолета.

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании «АэроСвит», в результате осмотра и проверки бортовых систем установлена техническая неисправность в системе стабилизации давления в салоне воздушного судна.

Согласно сообщению, в этой связи "АэроСвит" отрабатывает комплекс профилактических мер по предотвращению подобных инцидентов. В частности, рассматривается вопрос изменения авиакомпанией программы технического обслуживания.

Предложения перевозчика будут внесены в комиссию Государственной авиационной службы Украины по расследованию инцидента, которая продолжает работу.

При этом неисправное устройство в системе стабилизации давления Boeing 737 уже заменено. 9 октября воздушное судно выполнило под контролем комиссии тестовый полет, после чего Госавиаслужба дала разрешение на его эксплуатацию. Авиакомпания возобновила эксплуатацию самолета, замечаний к работе бортовых систем и оборудования воздушного судна нет.

Напомним, инцидент на борту самолета Boeing 737-500 произошел в пятницу, 7 октября, во время выполнения рейса Киев-Одесса под позывными авиакомпаний "АэроСвит" и "Днеправиа". В самолете, вылетевшем из аэропорта "Борисполь" в 13.05 по киевскому времени, после набора высоты (8200 метров) примерно на 20-й минуте полета сработал датчик, сигнализирующий о снижении давления в пассажирской кабине. Вследствие этого произошло автоматическое выпадение кислородных масок.

В соответствии с инструкцией экипаж произвел экстренное снижение воздушного судна. Пассажиры (около 90 человек) были информированы о снижении на безопасную высоту (примерно 3000 м) и отсутствии необходимости в дальнейшем использовании масок. Бортпроводники произвели визуальный осмотр и опрос пассажиров, жалоб на состояние здоровья от пассажиров не поступило. После снижения самолета все бортовые системы работали нормально, посадка была осуществлена в штатном режиме.